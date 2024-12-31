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Gaziantep'te izciler Şahinbey Anıtı'nı ziyaret etti

Gaziantep'te izciler Şahinbey Anıtı'nı ziyaret etti
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, izciler Şahinbey Anıtı'nı ziyaret etti.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, izciler Şahinbey Anıtı'nı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü izcileri ile Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünce, düşmana karşı vatan savunmasında verilen mücadelede şehit düşen ecdadı anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşının okunduğu törende izci öğrenciler şiirler okudu. Daha sonra şehitler için dua edildi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Gaziantep Sorumlusu Ahmet Kalkan, izcilere vatan ve millet sevgisinin önemini kavratma arzusu içerisinde olduklarını belirterek, gücünü köklü ve güçlü tarihinden alan, geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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