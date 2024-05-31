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Gaziantep'te İtfaiye Ekipleri Tarım Arazilerinde Nöbet Tutmaya Başladı

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Gaziantep'te itfaiye ekipleri, ekili tarım arazilerinde oluşabilecek yangınlara karşı çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor. İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde olası yangınlara karşı hazır bekliyor.

Gaziantep'te itfaiye ekipleri, ekili tarım arazilerinde oluşabilecek yangınlara karşı çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, ekili alanların yoğun olduğu Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde olası yangınlara karşı 75 araç ve 424 müdahale personeliyle hazır bekliyor.

Ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla çiftçilerin buğday, arpa ve benzeri ürünlerin ekili olduğu alanları 7/24 gözetim altında tutuyor.

İtfaiye ekipleri, geçen yıl yangınların sık yaşandığı alanlarda önlemleri artırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Şahinbey Nurdağı Oğuzeli İtfaiye Araban Nizip Tarım Çevre Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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