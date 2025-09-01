Gaziantep'te İsrail'in saldırıları protesto edildi

Gaziantep'te vatandaşlar İsrail'in Yemen ve Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı tarafından Balıklı Parkı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep Şube Başkanı Özcan Fidan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in katliamlarını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in Yemen'de katliam gerçekleştirdiğini ifade eden Fidan, "Bu kanlı saldırı yalnızca Yemen'e değil, bütün İslam ümmetine yapılmıştır. Yemen halkı ve Ensarullah Hareketi Gazze'de işlenen soykırıma karşı en onurlu ve en cesur duruşu sergileyenlerden olmuştur. Kendi kuşatma ve yoksunluk şartlarına rağmen Kızıldeniz'de siyonist gemilerini hedef alarak Gazze'ye nefes olmuş, ses olmuş, güç olmuştur." diye konuştu.

Yemen halkının yanlarında olduklarını kaydeden Fidan, şunları söyledi:

"Zulmün değil, adaletin hakim olduğu, İsrail'in değil ümmetin kazandığı bir dünya kurulmalıdır. Yemen'in şehirleri bu yeni dünyanın müjdecileridir inşallah. Yemen'in, Gazze'nin ve bütün mazlum coğrafyaların kurtuluşu devletlerin parçalı duruşuyla değil İslam birliği ile mümkündür. Bugün ümmetin önündeki en büyük görev, ortak ordu, ortak pazar, ortak siyaset ve ortak hedefler etrafında birleşmektir. İslam ülkeleri batının ve siyonizmin yapay çizgilerini aşarak kardeşliğin ve dayanışmanın çatısı altında buluşmalıdır. İslam birliği kurulmadan ne Gazze özgür olabilir, ne Yemen huzura kavuşabilir ne de ümmet onurunu koruyabilir."

Program, Yemen'deki şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından okunan dua ile son buldu.