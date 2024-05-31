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Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Gaziantep Lisesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'ne yürüdü.

"Katil İsrail, Filistin'den defol", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.

Grup adına konuşan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Furkan Karadağ, Filistin'de soykırım yapıldığını belirterek, "İzzetli Gazze halkına selam olsun. Gazze'de canı pahasına çalışan onurlu sağlık çalışanlarına selam olsun. Buraya Gazze'nin sesi olma adına gelenlerden Allah razı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

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