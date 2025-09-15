Haberler

Gaziantep'te Islak Mendil Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir ıslak mendil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İki işçi dumandan etkilendi, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

GAZİANTEP'te ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde ıslak mendil üretimi yapan bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ederken, 2 işçi ise dumandan etkilendi. Zarara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürsel Tekin, Özel'i haklı çıkardı! Dava sürerken soluğu parti binasında aldı

Tekin'den Özel'i haklı çıkaran hamle! Dava sürerken soluğu orada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.