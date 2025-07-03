Gaziantep'te İşitme Engelli Bireylere Yangın Söndürme Eğitimi

Gaziantep'te İşitme Engelli Bireylere Yangın Söndürme Eğitimi
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Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylere teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenledi. Eğitimde yangın çıkış nedenleri ve tahliye kuralları gibi konular anlatıldı.

Gaziantep'te işitme engelli bireylere, teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak için eğitim verdi.

Eğitimde, yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, yangın tüpünün doğru kullanımı ve tahliye kuralları gibi temel konular anlatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren eğitime, işaret dili tercümanı eşlik etti.???????

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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