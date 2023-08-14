Gaziantep'te işçilerin grevi Fatma Şahin'in girişimiyle son buldu

Gaziantep'te Şireci tekstil firmasında çalışan işçilerin maaşlarına yapılan zamma itiraz etmesi sonucu başlayan grev, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle sona erdi. Şahin'in işçiler ve fabrika yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda grev sonlandırıldı. İşçilerin talepleri karşılanarak grev sona erdi.

Gaziantep'te işçilerin 6 gündür yaptığı grev, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle son buldu.

Gaziantep'te Şireci tekstil firmasında çalışan ve maaşlarına yapılan zamma itiraz eden işçiler 6 gündür grev yapıyordu. Fabrikayı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hem işçiler hem de fabrika yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda grev son buldu. İşçiler, 15 bin+300 lira devamlılık primi, Grevdeki 6 günün 3'ünü patron karşılaması, Bayramlarda 3 yevmiye ikramiye verilmesi, pazar mesaisinin bin 500 TL olması ve erzak yardımı sözünün verilmesi sonrası grevi sonlandırdı. - GAZİANTEP