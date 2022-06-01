Gaziantep'te işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep'te işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Nizip-Karkamış kara yolu Doğrular Mahallesi yakınlarında plakaları öğrenilemeyen İlyas Özaslan idaresindeki fabrika işçilerin bulunduğu servis aracı, Sefa Güzel'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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