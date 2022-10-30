Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı Güncel Haberler Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Mehmet C. idaresindeki 27 S 9303 plakalı işçi servisi, Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi Çimento Kavşağı'nda sürücüsü bilinmeyen 06 MGG 40 plakalı otomobile, ardından elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, servisteki işçi Yaşar T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 14 kişi işe kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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