Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde baharatçı dükkanından 2 kova tahinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde baharatçı dükkanından 2 kova tahinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Hakkı Demirel Caddesi'ndeki baharatçıda 3 Mayıs'ta yaşanan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, küçük kızla müşteri gibi iş yerine gelen bir kadının 2 kova tahin çalması yer alıyor.
Baharatçıda tezgahtarlık yapan Haşim Kaya, gazetecilere, dükkanda temizlik yaparken olayın gerçekleştiğini ve şikayetçi olduklarını söyledi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel