Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haberine göre Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.