Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haberine göre Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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