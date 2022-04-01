Son dakika haberi: GAZİANTEP - İş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.