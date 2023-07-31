Gaziantep'te iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için operasyon düzenledi. Operasyonda, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin iş yerindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Tutuklanan şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik 30 Temmuz tarihinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Şehitkamil ilçesine bağlı 25 Aralık Sanayi Sitesinde 12 Mayıs tarihinde bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen Y.H. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin iş yerindeki hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP