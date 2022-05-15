Gaziantep'te iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi güvenlik kamerasında - Haberler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş yerindeki çalışanın elektrik akımına kapılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su arıtma cihazı bayi ve tamiri işinde çalışan Hüsam Hatip (36) iş yerinde arızalı olan bir su arıtma cihazını tamir ederken elektrik akımına kapıldı.

Bulunduğu yerden yaklaşık iki metre mesafeye savrulan Hatip, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Bir müşterinin içeri girmesiyle ayağa kalkan Hatip, işiyle tekrar ilgilenmeye devam etti.

Sağlık durumu iyi olan Hatip, gazetecilere, "Cihaz tamiri yapıyordum, cihazı hazırladım, denemek istedim. Elimi uzattığım esnada elektrik çarptı, beni fırlattı. Çok şükür iyiyim bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, iş yerinde çalışan kişinin elektriğin çarpması ve çarpma sonucu bulunduğu yerden yere savrulması görülüyor. Daha sonra iş yerine giren müşterinin ardından çalışanın yerden kalkıp işine dönmesi yer alıyor.