İş merkezindeki yangında 6 kişi dumandan etkilendi

İş merkezindeki yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Gaziantep'te bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye sevk edildi.

GAZİANTEP'te bir iş merkezinde çıkan yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2'si ağır 6 kişi, dumandan etkilendi.

Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken; dumandan etkilenen 2'si ağır, 6 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
