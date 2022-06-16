Gaziantep'te iş makinesinin akülerini çalan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te iş makinesinin akülerini çalan 3 zanlı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Gaziantep'te iş makinesinin akülerini çalan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, metruk binanın yıkımında kullanılan iş makinesinin akülerini çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te, metruk binanın yıkımında kullanılan iş makinesinin akülerini çalan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Aydınbaba Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkımında kullanılan iş makinesinin akülerini çaldıkları esnada suçüstü yakaladıkları Y.E.E, H.İ. ve K.A'yı Emniyet'e götürdü.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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