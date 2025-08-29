Gaziantep'te iş dünyası ve siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep'te siyasiler ve iş dünyası temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, aziz milletimizin bağımsızlık ve istiklal azmini tüm dünyaya ilan ettiği, işgalcilere karşı kahramanca direniş sergilediği ve bu uğurda her türlü fedakarlığı göze aldığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordumuzla omuz omuza verilen mücadele, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan şanlı bir zaferle taçlanmıştır. Amacımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Milletimizin azmi, inancı ve çalışkanlığıyla Türkiye her alanda yükselmeye devam edecektir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin, sarsılmaz bir inanç, birlik ve beraberlik ruhuyla yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

"Vatan toprağının her karışında, bayrağımızın özgürce dalgalanması için gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıkları, daima hafızalarımızda yaşayacaktır. 30 Ağustos'ta tecelli eden o sarsılmaz irade, bugün de 'Türkiye Yüzyılı' hedefinde yolumuzu aydınlatan en büyük meşaledir."

İş dünyası temsilcilerinin mesajları

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve birlik beraberlik ruhunun en güçlü göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bu büyük mücadele, bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterilen azmin tarihe altın harflerle yazılmış destanıdır. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, milletimizin yeniden varoluşunun, özgür ve bağımsız bir devlet olarak geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak, milletimizin bağımsızlık ruhunu daima canlı tutmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ise 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık uğruna sergilediği azim, kararlılık ve sarsılmaz inancın simgesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin yalnızca bir askeri başarı değil, bir milletin varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu aktaran Konukoğlu, "Bugün bize düşen en önemli görev, bu eşsiz mirası geleceğe taşımak. Cumhuriyet'imizin değerlerine sahip çıkarak daha güçlü bir Türkiye için çalışmaktır. GAGİAD olarak, genç iş insanlarıyla birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve cesaretinin en somut ifadesi olduğunu belirtti.

Tiryakioğlu, "30 Ağustos 1922, işgal altındaki vatan topraklarını savunmak için milletimizin canını ortaya koyduğu ve tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir azimle yürüttüğü mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir gündür. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi ve milletimizin kaderini değiştiren dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.