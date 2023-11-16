Gaziantep'te İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Vatandaş 40 Bin Lira Dolandırıldı

Gaziantep'te internet üzerinden alışveriş yapmak için anlaştığı 7 vatandaşı 40 bin lira dolandıran şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, tutuklandı.

Gaziantep'te, internet üzerinden alışveriş yapmak için anlaştığı 7 vatandaşı 40 bin lira dolandıran şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, bir vatandaşın fotoğraf makinası almak amacıyla internet üzerinden anlaştığı bir şahsa bin TL gönderdiğini ancak ürünü alamadığına dair ihbarı değerlendirdi. İhbarın ardından yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda ürünü göndermeyen şüpheli şahıs yakalandı.

Benzer yöntemle 7 vatandaşı 40 bin lira dolandırdı

Yakalanan şahsın, incelenen banka hesapları sonucu "fotoğraf makinası ücreti, çadır ücreti, SSD ücreti, anakart ücreti" gibi benzer yöntemlerle 7 vatandaşı daha 40 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP