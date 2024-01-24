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Gaziantep'te İnternet Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

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Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde gerçekleşen iki dolandırıcılık olayını araştırarak şüphelileri gözaltına aldı. Tutuklanan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde iki kişinin internet aracılığıyla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada iki dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla C.A, B.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. ve C.B. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şahinbey Dolandırıcılık Tutuklama Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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