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Gaziantep'te İnşaat Ustasının Feci Ölümü

Gaziantep'te İnşaat Ustasının Feci Ölümü
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Gaziantep'te inşaat ustası Veysel Durmaz, çalıştığı inşaatın 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te inşaat ustası Veysel Durmaz (59), çalıştığı inşaatın 7'nci katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaat ustası Veysel Durmaz, iddiaya göre çalıştığı inşaatın en üst katından dengesini kaybederek merdiven boşluğundan bodrum katına düştü. Gürültüyü duyan çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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