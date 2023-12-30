Gaziantep'te inşaat kazası: 2 işçi yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te yapımı süren bir inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Şahinbey ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'nde yapımı süren dükkan inşaatına beton döküldüğü sırada tabla çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çökme sırasında tabla üzerinde bulunan işçiler İsmail D. ile Mahmut M. yaralandı.
Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.