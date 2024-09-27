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Gaziantep'te İnşaat İşçisi Kazada Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te İnşaat İşçisi Kazada Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bir inşaatta görevli Furkan Bozkurt, üzerine vincin kopan bomunun düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te, inşaatta çalışırken, üzerine kamyon üstü vincin kopan bomunun düştüğü inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un (20) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narlıtepe Mahallesi'nde çarşamba günü Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Furkan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Bozkurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve M.M., olayda ihmali bulunduğu belirlenerek nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; vincin bomunun çalışma sırasında taşıdığı yüke dayanamayarak koparak Furkan Bozkurt'un üzerine devrilmesi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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