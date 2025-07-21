Gaziantep'te İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı

Gaziantep'te İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçi, 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden bir inşattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi'nde yapımı süren 5 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan S.K. dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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