Gaziantep'te İnşaat Alanında Yangın Çıktı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, inşaat alanında bulunan yalıtım malzemeleri bilinmeyen nedenle yandı.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ rezerv inşaat alanı içerisinde bulunan yalıtım malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yükselen dumanın karayolunu kaplaması zaman zaman trafiğin akışını engellerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA