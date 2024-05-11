Gaziantep'te İlkokul Öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Gaziantep'te ilkokul öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki 35 öğrenci, öğretmenlerinin rehberliğinde jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Öğrenciler, komutanlıktaki birimleri gezerek ekiplerin kullandığı araç ve ekipmanları tanıdı, jandarma köpeğinin gösterisini izledi.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de öğrencilerle sohbet etti.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediye dağıtıldı.