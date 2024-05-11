Gaziantep'te İlkokul Öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Gaziantep'te Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 35 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler, jandarma ekipleriyle bir araya gelerek birimleri gezdi ve ekipmanları tanıdı. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de öğrencilerle sohbet etti ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Gaziantep'te ilkokul öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki 35 öğrenci, öğretmenlerinin rehberliğinde jandarma ekipleriyle bir araya geldi.
Öğrenciler, komutanlıktaki birimleri gezerek ekiplerin kullandığı araç ve ekipmanları tanıdı, jandarma köpeğinin gösterisini izledi.
İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de öğrencilerle sohbet etti.
Etkinlikte çocuklara çeşitli hediye dağıtıldı.