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GAZİANTEP'TE İLK OYLAR SANDIKTA

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Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı.

Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. 08.00 itibari ile okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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