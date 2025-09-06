Gaziantep'te ilk ders zili pazartesi günü 10.00'da çalacak

Gaziantep Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 8 Eylül Pazartesi günü yoğunluğu azaltmak amacıyla 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde ve Valilik koordinasyonunda 8 Eylül Pazartesi günü Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri özelinde tekli eğitim yapan okulların saat planlamasının hazırlandığı belirtildi.

Tekli eğitim yapan okullarda derslerin saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona ereceği, ikili eğitim yapan okullarda ise yine sabahçı ve öğlenci devrelerin 10.00 ila 15.00 saatleri arasında okul müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda eğitim öğretime devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, düzenlemenin okulların açıldığı gün oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldığı ve sadece 8 Eylül Pazartesi günü Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki tüm okulları kapsadığı duyuruldu.