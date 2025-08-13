Gaziantep'te İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalıştay, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözümler üretmeyi amaçlıyor. Çalıştay, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek II. Yaşlılık Şurası'na hazırlık niteliği taşıyor.

Gaziantep'te artan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik yerel çözümler üretmek ve ulusal politikalara katkı sağlamak amacıyla "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek çalıştayda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik konular görüşülecek.

1-2 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan II. Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlamak ve yerel dinamikleri merkeze taşımak için il çalıştayları yapılıyor.

Gaziantep'te bu amaçla yarın düzenlenecek çalıştay, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla İstasyon Gaziantep'te gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
