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Gaziantep'te İkiz Kardeşler Unutulmaya Yüz Tutan Kalaycılık Mesleğini Yaşatıyor

Gaziantep'te İkiz Kardeşler Unutulmaya Yüz Tutan Kalaycılık Mesleğini Yaşatıyor
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Gaziantep'te 3'üncü kuşak kalaycı ikiz kardeşler Abdullah ve Ökkeş Toprak, kalaycılık mesleğini 28 yıldır sürdürerek hem geçim kaynağı hem de kültürel miras olarak yaşatmaya çalışıyor. Mesleklerini babalarından devralan ikizler, kalaylama işleminin sağlık açısından önemine de dikkat çekiyor.

Gaziantep'te 3'üncü kuşak kalaycı ikizler, mesleği yaşatıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3'üncü kuşak kalaycı ustası çift yumurta ikizleri, unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini 28 yıldır yaparak ayakta tutmaya çalışıyor.

Gaziantep'in tarihi dokusuyla öne çıkan Kalealtı bölgesinde unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan kalaycılık, çift yumurta ikizleri sayesinde ayakta durmaya çalışıyor. Çocukken babalarının yanında başladıkları kalaycılık mesleğini 28 yıldır devam ettiren 35 yaşındaki ikiz kardeşler Abdullah ve Ökkeş Toprak, ailelerinden devraldıkları kalaycılık zanaatını sürdürüyor. 3'üncü kuşak kalaycılar, bir yandan bakır kapları parlatmaya devam ederken bir yandan da mesleğin gelecek nesillere aktarılması için çaba harcıyor. Çocukluklarından itibaren dükkanda babalarının yanında yetişen ikiz kardeşler, sanayileşmeyle birlikte unutulmaya başlayan kalaycılığı hem geçim kaynağı hem de kültürel miras olarak görüyor.

"Mesleğe aşık olduk ve o günden beri de hiç bırakmadık"

Kalaycılık mesleğini aşkla yaptığını söyleyen Abdullah Toprak, "Kalaycılık mesleği bizde dededen babaya, babadan da bize geçti. Şimdi bu mesleği iki kardeşimle birlikte devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, biz ikiziz. Küçük yaşlardan itibaren babamızla birlikte heyecanla bu işi yapmaya başladık. Zamanla mesleğe aşık olduk ve o günden beri de hiç bırakmadık. Yaklaşık 7 yaşından beri kalaycılık yapıyoruz" dedi.

"Kalay yapılmadığında bakır zehirleyebilir"

Kalaycılıkla ilgili bilgi veren Abdullah Toprak, "Kalaycılık ilk olarak bakırcılıktan çıktı. Bakır eşyaların sağlıklı ve dayanıklı olması için kalaylama işlemi şart. Kalay yapılmazsa yemeğin tadı da sağlıklı olmaz. Bazıları artık kalayın gereksiz olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. Kalay yapılmadığında bakır zehirleyebilir. Kalaylama hem sağlık açısından önemli hem de bakırın ömrünü uzatıyor. Yaptığımız işin fiyatı eşyaya göre değişiyor. Mesela bir tabak yüz lira, bir kazan gelirse üç yüz lira oluyor. Tencere gibi büyük parçalar bin lirayı bulabiliyor. Alanın büyüklüğüne göre fiyat da değişiyor" şeklinde konuştu.

"Kardeşimle birlikte öğrendik ve birlikte çalışıyoruz"

Mesleği ikiziyle yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ökkeş Toprak, "Dükkanımız yaklaşık üç metre, çok büyük değil ama işimizi görüyor. Bu işi yabancıyla değil, tanıdığımızla yapmayı tercih ederiz. Hem daha güvenli hem de daha iyi sonuç alıyoruz. Mesleğimizi seviyoruz. Zaten çoğu kişi bu işe pek girmediği için rekabet de az. Kardeşimle birlikte öğrendik ve birlikte çalışıyoruz. Bu bizim baba mesleğimiz ve biz de gururla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Güncel
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