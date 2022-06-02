Gaziantep'te iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Gaziantep'te iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki tırın çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki tırın çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı. Osmaniye-Nurdağı kara yolu Aslanlıbel Mevkisinde M.D. yönetimindeki tırla Ş.Ş. yönetimindeki 33 BSN 64 plakalı buğday yüklü tır çarpıştı. Kazada yaralanan Ş.Ş. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle alev alan tır ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Gaziantep Osmaniye Güncel Haberler

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