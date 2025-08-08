Gaziantep'te İki Ticari Araç Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Gaziantep'te İki Ticari Araç Kaza Yaptı: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda yoldan çıkan hafif ticari araçlar sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te iki hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 8 kişi yaralandı.

Garip Karagöz (35) idaresindeki 02 LE 895 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Karagöz (62) yönetimindeki 34 NGS 446 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesindeki Kömürler Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin yol çalışma alanını fark edememeleri üzerine toprak şeve çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.