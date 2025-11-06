Gaziantep'te İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada Sürücüler Yaralandı
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün gece Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. H.Ş.'nin (37) kullandığı 45 AK 030 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G.'nin (42) kullandığı 27 P 4027 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel