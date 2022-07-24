Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bilal P. (19) idaresindeki 27 P 5656 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu biber anıtı kavşağında, Ahmet G'nin (31) kullandığı 33 ENA 93 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet G. ile araçlarda bulunan Kübra G. (27), Lalenur P. (21), Sabiha P.(60), Münevver K. (73) İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobillerin çarpışma anı ile polis ve ambulansların bölgeye gelişi yer alıyor. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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