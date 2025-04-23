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Gaziantep'te İki Otomobilin Çarpışması: 9 Yaralı

Gaziantep'te İki Otomobilin Çarpışması: 9 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatice G. (38) yönetimindeki 34 NL 1882 plakalı otomobil, 6 Şubat Mahallesi'nde Fatma K. (32) idaresindeki 27 AZU 395 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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