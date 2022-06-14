Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ahmet Erdoğan idaresindeki motosiklet, ilçeye bağlı Barak Caddesi üzerinde Ahmet A. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette bulunan Turgay S, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Erdoğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Güncel Haberler

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