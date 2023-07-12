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Gaziantep'te iki katlı binanın yan duvarı yıkıldı: 5 yaralı

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Gaziantep'te 2 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kaldığı iddia edilen 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yaralanan 5 kişi hastaneye gönderildi.

- Gaziantep'te iki katlı binanın yan duvarı yıkıldı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kaldığı iddia edilen 5 kişi yaralandı.

Olay Gaziantep'in Yeditepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir bina bahçe duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yaralanan 5 kişi 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Güncel

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