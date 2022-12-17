Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler ve Alparslan mahallelerinde biri petrol istasyonu olmak üzere 2 iş yerinden yapılan hırsızlığın şüphelisi 2 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, petrol istasyonundan yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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