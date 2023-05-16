Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel