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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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