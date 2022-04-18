Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü - Haberler

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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

GAZİANTEP'te, evinin önünde çay içen Fatma Küçük (42), iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle yaralandı.

GAZİANTEP'te, evinin önünde çay içen Fatma Küçük (42), iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancaların ateşlenmesi sonucu kurşunlardan biri sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ün başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük'ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Küçük, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

polis ekipleri silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

 


Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Fatma Küçük, kavga, Polis, 112, Güncel, Haberler

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