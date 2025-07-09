Gaziantep'te İçme Suyu Şebekesi Yenileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, Araban ilçesinde içme suyu şebekesini yenileme çalışmalarına başladı.

İlçe merkezine sağlıklı temiz içme suyu sağlamak amacıyla ilçe merkezinin tamamında 33 bin metre yeni boru hattı, 3 bin metre branşman bağlantısı ve 5 yeni vana odası yapımı için inşaat çalışmalarına başlandı.

GASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje çalışmasıyla, ilçenin içme suyu şebekesinin baştan sona yenileyerek su kaynaklarının daha verimli kullanılması, kayıp kaçakların azalması ve arıza kesintilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.