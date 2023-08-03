Gaziantep'te 'huzurlu sokaklar' uygulamasında 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te metruk binalara yönelik yapılan 'huzurlu sokaklar' uygulamasında aranan 2 şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik 'huzurlu sokaklar' uygulaması yaptı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak olarak yapılan uygulamanın Gaziantep ayağında metruk binalar ve 330 araç kontrol edildi. Uygulama ile bin 62 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP