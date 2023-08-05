Gaziantep'te huzur ve güven uygulaması: 4 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 56 ekip ve 126 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması için 56 ekip ve 126 polis ile uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 62 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranması olan 4 şüpheli yakalandı.

3 araç trafikten men edildi

Uygulama çerçevesinde 410 araç kontrol edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.