Gaziantep'te Huzur Operasyonu: 4 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te huzur operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekiplerinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 88 ekip ve 228 personel ile il genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla 23-24 Haziran tarihlerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bin 634 şahıs sorgulandı. 2 adet tabanca, 47 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Diğer yandan yapılan denetimlerde 537 araç kontrol edilerek Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 53 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.