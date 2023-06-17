Gaziantep'te Huzur-Güven Uygulaması: 7 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. İcra edilen huzur-güven uygulamasında 230 kişi sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Yapılan denetimlerde, 84 araç kontrol edilerek karayolları trafik kanununun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP