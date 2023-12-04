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Gaziantep'te Husumetli Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü

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Gaziantep'te husumetlileri ile tartışan Cuma Yavuz (19), çıkan silahlı kavgada vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te husumetlileri ile tartışan Cuma Yavuz (19), çıkan silahlı kavgada vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Yavuz, husumetlisi olduğu kişiler ile tartıştı. Tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile Yavuz, vuruldu. Şüpheliler kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Olay Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

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