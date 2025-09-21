Gaziantep'te Hükümlülerin Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalanması
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Asayiş ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları operasyonda belirledikleri adreste hükümlüleri ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 4 ay ve 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan iki hükümlüyü düzenledikleri operasyonla belirledikleri adreste yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel