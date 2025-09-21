Gaziantep'te Hükümlülerin Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalanması

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 4 ay ve 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan iki hükümlüyü düzenledikleri operasyonla belirledikleri adreste yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.