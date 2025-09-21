Haberler

Gaziantep'te Hükümlülerin Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalanması

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Asayiş ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları operasyonda belirledikleri adreste hükümlüleri ele geçirdi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
