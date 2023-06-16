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Gaziantep'te Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'te hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanması yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahla yağma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Hisarcık Oğuzeli Güncel Haberler

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