Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı (4) - Haberler

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Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı (4)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırının ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Oktay Salar için başsağlığı mesajı yayımladı.

GAZİANTEP (DHA) - BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırının ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Oktay Salar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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