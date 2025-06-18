Gaziantep'te Hububat Hasadı Devam Ediyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 140 bin dekar alanda hububat hasadı devam ediyor.

Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Esentaş Kömürler Mahallesinde biçerdövere binerek hasat yaptı.

Erciyas, açıklamasında ilçede yaklaşık 10 bin dekar alanda arpa ile 130 bin dekar alanda buğday hasadının devam ettiğini belirtti.

Hasadın yaklaşık 10 güne kadar tamamlanacağını ve buğday ile arpada yaklaşık 80 bin ton rekolte beklenildiğini söyleyen Erciyas, hasat döneminde meydana gelen yangınlara dikkat çekerek çiftçileri dikkat etmeleri konusunda uyararak, biçerdöver sahiplerine yangın tüpü vereceklerini söyledi.

Erciyas, mola veren biçerdöver operatörleri ve çiftçilerle dinlenme saatlerinde sohbet etti.