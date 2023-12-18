Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 170 bin aileye ulaşıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 2011'den bu yana 170 bin aileye ulaşılarak çeşitli hizmetlerde bulunuldu.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 2011'den bu yana 170 bin aileye ulaşılarak çeşitli hizmetlerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Gaziantep'e göç eden anne Emine Çelik'i Bozoklar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aileyle görüşen Tahmazoğlu, bir süre önce dünyaya gelen Ecrin bebeğe altın taktı.

Tahmazoğlu, burada, ilçede her yıl 20 bine yakın bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Bebek ve annelerin sağlığı için çalışma yürüttüklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Anneleri, bebeklerinin aşılarının yapılması noktasında, emzirme, gazın çıkarılması konularında bilgilendiriyoruz. Bebeklerimize battaniye, ateş ölçer ve çanta gibi çeşitli malzeme hediye ediyoruz. 2011'den bu yana 170 bin bebeği ziyaret ettik. Türkiye ve dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi nüfus azalmasıdır. Bu durum Avrupa ülkelerinde daha fazla. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanımızın 'en az 3 çocuk' demesi nüfusumuzun azalmaması içindir."

Anne Emine Çelik ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şahinbey Hatay Bebek Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title