Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı - Haberler

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Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
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Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı

GAZİANTEP'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test sürüşleri başladı.

GAZİANTEP'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test sürüşleri başladı.

Proje kapsamında dün Ankara'dan Gaziantep'e gelen yüksek hızlı tren, hat üzerinde beş gün sürecek olan pantograf dinamik ölçüm test analizlerine bugün başladı. Pantograf katener dinamik etkileşim testi tren hattına bugün elektrik verilmesi ile başladı. Yüksek hızla test sürüşlerinin yapıldığı hat üzerinde güvenlik önlemleri alınarak gerekli ölçümler yapılıyor. Cuma günü son bulacak olan test sürüşlerinin ardından hattın yüksek hızlı trenleri için uygunluk kararı verilecek.


- Gaziantep

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Gaziantep, Ankara, Güncel, Haberler

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